إطلاق قافلة طبية بقرية الورق في كفر الشيخ لمدة يومين ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، على مدار يومي السبت والأحد الجاريين، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الورق

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستواصل عملها على مدار يومين متتاليين.

وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية خاصةً فيروس كورونا المستجد.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح أنّه سيجري أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى كفر الشيخ العام الذي يقع على مسافة 15 كيلومترًا من موقع القافلة.