جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرية دمرو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية دمرو والقري المجاورة بمركز سيدي سالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

فحص عدد كبير في قافلة طبية

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي».

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض.

الكشف الطبي على 1153حالة من أبناء قرية دمرو

وأوضح «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيراً من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على 1153حالة من أبناء قرية دمرو والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ووجّه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.