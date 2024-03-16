قافلة طبية تستهدف أهالي قرية «العمدان» في كفر الشيخ لمدة يومين

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية العمدان التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين، اليوم السبت وغداً الأحد، وذلك لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية العمدان

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية العمدان التابعة لمركز الرياض، يومي السبت والأحد 16 و17 مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأكد «شقوير»، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية، ومنها النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصةً فيروس كورونا المستجد.

التحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى كفر الشيخ العام والتي تقع على مسافة 15 كم من موقع القافلة وذلك لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية العمدان التابعة لمركز الرياض للتردد على القافلة الطبية، للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.