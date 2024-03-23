وفد فرنسي يزور عدة وحدات ومستشفيات تابعة لـ«الرعاية الصحية» بالإسماعيلية

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية، وذلك في زيارة لعدد من الوحدات والمستشفيات التابعة لهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وترأس الوفد الذي زار مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز طب أسرة الشهداء، كل من سيسل كوبريه المدير الإقليمي لوكالة الفرنسية للتنمية، ومارتن فورتس المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise france، حيث تأتي الزيارة ضمن جهود دعم التعاون التقني والفني القائم لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل.

الوفد الفرنسي يتابع تجهيزات مجمع الإسماعيلية الطبي

استهل الوفد الزيارة بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، وتم التعرف بشكل مفصل على تجهيزات المجمع الذي يُعد صرحا طبيا لخدمة منتفعي التغطية الصحية الشاملة بالإسماعيلية، ويضم 9 مبانٍ تخصصية لتقديم الرعاية العلاجية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية وتشمل أيضًا العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة، ثم تم تفقد الأقسام المختلفة للمجمع بدءًا من القسم الداخلي ثم الأقسام الفندقية، وصولًا إلى الرعايات المركزة وتم الاطلاع على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة بتلك الأقسام.

وفد الوكالة الفرنسية يشيد بالطفرة في منشآت الرعاية الصحية

وتابع الوفد زيارته بتفقد مركز طب أسرة الشهداء كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كَوْن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع، حيث تقدم 80%من الخدمة الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن، حيث تم تفقد عيادات «طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، الصيدلية»، وتم التعرف على رحلة المريض داخل المنشأة بدءًا من غرفة التسجيل الطبي، ثم المحطة التمريضية، مرورًا بزيارة طبيب الأسرة أو أي التخصصات الطبية الأخرى وصولًا إلى الصيدلية والتعرف على آلية صرف العلاج والخروج من المنشأة أو الإحالة إلى المستوى الأعلى طبيًا حال احتياج المريض لخدمات طبية أعلى.

كما تم تفقد أعمال المبادرات الرئاسية وآلية صرف علاج الأمراض المزمنة وآلية عمل المنظومة المميكنة من خلال تطبيقات وبرامج منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الكلمة التي دونتها سيسل كوبريه المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية خلال الزيارة، وجهت الشكر والتقدير لفريق هيئة الرعاية الصحية، معربة عن سعادتها بتجربتها المثمرة بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

فيما أشاد مارتن فورتس المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise france، في كلمته، بالطفرة النوعية التي حدثت في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من حيث التجهيزات التقنية والفنية ومدى تطور مهارات العاملين به في تنفيذ المعايير والسياسات والالتزام بكافة إجراءات الجودة والسلامة وكذلك ابتكار آليات تسهل العمل وتزيد الإنتاجية وتقلل جميع أنواع الهدر بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية للمرضى.