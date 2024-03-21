«الرعاية الصحية» تنظم ندوات توعوية لمنتفعي التأمين الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يومًا توعويًا، في المنشآت التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، لنشر الوعي حول صحة الفم وارتباطها الوثيق بالصحة العامة.

ندوات توعية لمنتفعي المنظومة بجميع المنشآت الطبية

وبحسب بيان هيئة الرعاية الصحية، جرى تنظيم ندوات توعية لمنتفعي المنظومة بجميع المنشآت الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة ومستشفيات، وتشمل الندوات رفع الوعي بالطريقة المُثلى للحفاظ على صحة الفم والاسنان، فضلًا عن توعية منتفعي التأمين الصحي الشامل بالخدمات الصحية المقدمة داخل عيادات الأسنان بمنشآت الهيئة.

واستكمل البيان: خلال فعاليات اليوم التوعوي جرى توزيع هدايا رمزية لحث المواطنين على أهمية غسل الأسنان والحفاظ عليها، فيما جرى نشر ملصقات وتوزيع فلايزر لشرح أسباب التسوس في جميع الفئات العمرية وتتضمن كذلك كيفية منع حدوث التسوس من خلال العناية بصحة الفم والاسنان وطريقة غسل الأسنان بشكل سليم وما هي الأعراض الأولية لإصابة الأسنان بالتسوس والتهابات اللثة، كما تم يتم تكريم للمنشآت والأطباء الأكثر إنتاجية خلال فعاليات اليوم.

وأشار البيان إلى أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات العلاجية بل ضمان صحة أفضل لمنتفعي المنظومة الجديدة ، لذا يعد رفع الوعي الصحي للمنتفعين أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لجميع منشآتها الصحية.

تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة أسنان حتى الآن

وأشار بيان الهيئة إلى تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة أسنان حتى الآن، من خلال عيادات الأسنان بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، وذلك على أعلى مستوى ووفق معايير الجودة العالمية، حيث تُعد خدمات الأسنان واحدة من الخدمات المشمولة ضمن حزم خدمات التغطية الصحية الشاملة، فيما تمتلك الهيئة بين صفوفها من القوى البشرية من أطباء الأسنان 1000 طبيب، فتحية تقدير وإعزاز لهم ولجهودهم الدؤوبة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل.