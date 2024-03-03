الدكتور حسام موافي يوجه رسالة مهمة حول بدائل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة مهمة لأصحاب الامراض المزمنة، في مقطع فيديو قامت وزارة الصحة والسكان ببثه على منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعى، وقال «موافي» على أصحاب الأمراض المزمنة عدم القلق من عدم توافر الدواء إذا توافر البدائل من نفس المادة الفعالة المتوافرة.

رسالة هامة لأصحاب الأمراض المزمنة

وأضاف أن الناس افتعلت مشكلة من لا مشكلة، المادة الفعالة متوافرة وآمنة ولا يوجد نقص، وفي حال وجود أي نقص في الأدوية أرجع إلى الطبيب فورا، ليكتب إليك الدواء البديل، لافتا إلى أنه في حال عدم شعور المريض بالارتياح من البديل لابد من العودة إلى الطبيب أولا وعلى المواطنين عدم التخوف.

هل الدواء المثيل لا يمتلك الفعالية للدواء الأصلي؟

ونفى أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الدواء المثيل لا يمتلك نفس فعالية الدواء الأصيل، موضحا أن الدواء المثيل يتشابه مع الدواء الأصيل في نفس المادة الفعالة والتركيز ودواعي الاستعمال بالإضافة إلى الشكل الصيدلى، مؤكدا أنه يجرى التأكد من فعالية وتكافؤ الدواء المثيل حيويا عن طريق مقارنته بالمستحضر الأصيل عن طريق إجراء الدراسات الفنية طبقا للقواعد التى تحددها هيئة الدواء المصرية.