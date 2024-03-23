معلومات عن تنظيم داعش خرسان.. لماذا استهدف حفلا موسيقيا في موسكو؟

نشر تنظيم داعش خراسان بيانًا، أعلن فيه مسؤوليته عن الحادث الذي وقع في موسكو، وأسفر عن مقتل أكثر من 62 شخصًا وإصابة 146 آخرين بجروح نتيجة إطلاق نار، تبعه حريق كبير في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية.

وأكد مسؤول أمريكي، أن هناك معلومات تؤكد ما فعله تنظيم داعش خراسان في حفل موسيقي قرب موسكو، بينما أعلنت وسائل إعلام روسية أنه من السابق لأوانه التحدث عن هوية المهاجمين، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

من هو تنظيم داعش خراسان؟

- يُعرف تنظيم داعش خراسان باسم (ISIS-K).

- تأتي تسمية التنظيم «داعش خراسان» من اصطلاح يشير إلى المنطقة التي تضم أفغانستان وباكستان.

- ظهر لأول مرة في سوريا والعراق.

- تأسس التنظيم في عام 2015 على يد أعضاء ساخطين من طالبان.

- برز اسم التنظيم في عام 2021 بعد إطاحة طالبان بالحكومة الأفغانية.

- نفذ التنظيم عمليات تفجير انتحاري عديد ففي عام 2021 نفذ عملية انتحارية في المطار الدولي بكابول تسببت في مقتل 13 جندي أمريكي وما يصل إلى 170 مدني.

لماذا تسعى «داعش خراسان» لمهاجمة روسيا؟

وذكر كولين بي كلارك، محلل مكافحة الإرهاب في شركة «سوفان» للاستشارات الأمنية المقرّة في نيويورك: «كان تنظيم داعش ولاية خراسان يركز اهتمامه على روسيا خلال العامين الماضيين، وغالباً ما ينتقد الرئيس فلاديمير بوتين في حملته الإعلامية لتدخله في أفغانستان والشيشان وسوريا».

ويدل الهجوم على تصاعد ملحوظ في أنشطة تنظيم داعش-خراسان، ما يؤكد عداء الجماعة تجاه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، ويعود أحد الأسباب وراء استهداف داعش-خراسان لروسيا إلى التدخلات العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل تنظيم داعش في خراسان مقاتلين من آسيا الوسطى، الذين يحملون آثار مظالم تاريخية ضد روسيا، ما يعزز دوافع المجموعة لتنفيذ مثل هذه الهجمات على الأراضي الروسية.