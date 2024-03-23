البنتاجون تطلب 49 مليار دولار لتطوير «الثالوث النووي» لمواجهة روسيا والصين

طالب جون بلامب، مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، من لجنة الدفاع بمجلس النواب الأمريكي زيادة الميزانية المخصصة للبنتاجون من أجل ضخ استثمارات لتحديث الثالوث النووي، لمضاهاة الصين وروسيا والقدرات النووية لإيران.

الثالوث النووي يشمل القدرات والاستثمارات النووية البرية والجوية والبحرية

وبحسب «سكاي نيوز» فان الثالوث النووي يشمل القدرات والاستثمارات النووية البرية والجوية والبحرية، وذلك من أجل ضمان استمرار الوصول إلى الفضاء، والدفاع ضد التهديدات الصاروخية الخارجية، في الوقت الذي تطور وتحدث وتنوع فيه روسيا والصين ترساناتهم النووية مؤكدًا أنهم أيضا ينشرون بسرعة قدرات الفضاء والفضاء المضاد، وأنهم يطورون وينشرون صواريخ متقدمة بأعداد أكبر وتنوع أكثر.

تطوير غواصة الصواريخ الباليستية

وطالب بلامب بـ49.2 مليار دولار لتحديث الثالوث النووي ويشمل ذلك استثمارات في تطوير غواصة الصواريخ الباليستية من طراز كولومبيا، والقاذفة B-21 ونظام الحارس، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستضمن تفوق الجيش الأمريكي على نظيره الروسي والصيني.

وأكد مساعد وزير الدفاع أن البنتاجون سيطلب في ميزانية عام 2025 تخصيص 33.7 مليار دولار للقدرات الفضائية و28.4 مليار دولار للتصدي للصواريخ.