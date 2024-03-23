حدث ليلا.. داعش تقتل العشرات في روسيا وإصابة كيت ميدلتون بالسرطان

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة والتي أبرزها وقوع حادث إرهابي في حفل موسيقي بالعاصمة الروسية موسكو وإعلان أميرة ويلز اصابتها بالسرطان.

وأبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم كما يلي:

استمرار المجاذر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

استمرت قوات الاحتلال في ارتكاب المجاذر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة حيث استشهد خمسة فلسطنيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث أغارت طائرات الاحتلال على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع، وقصفت بالمدفعية شمال غرب بيت حانون ومحيط مخيم جباليا شمال القطاع، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

حادث إرهابي في العاصمة الروسية موسكو

شهدت العاصمة الروسية موسكو حادثًا إرهابيًا في حفل موسيقي راح ضحيته أكثر من 62 شخص وأصيب أكثر من 145 جراء الهجوم الذي شنته عناصر إرهابية.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث بينما سارع عدد من دول العالم لإدانة الهجوم، ونددو بالأعمال الإرهابية.

كما استنكر قادة أوروبيين الحادث وقدم الأمين العام للأمم المتحدة عزائه ومواساته واستنكاره للحادث، بينما تواصل السلطات الروسية جهودها من أجل ضبط الجناة.

هجوم أمريكي بريطاني على مواقع للحوثيين في اليمن

نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين وقوع هجمات أمريكية بريطانية على مواقع في اليمن.

كيت ميدلتون تكشف عن اصابتها بالسرطان

في صدمة لمحبيها أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة اصابتها بالسرطان في مراحله الأولى مؤكدة في فيديو مصور لها من داخل قلعة واندرسور أنها اكتشفت اصابتها بالسرطان بعد اجرائها جراحة في البطن مشيرة في رسالة إيجابية: ««أنا بخير وأزداد قوة كل يوم».

وأعرب الملك تشارلز الذي يعاني هو الآخر من السرطان عن فخره بكيت ميدلتون متمنيًا لها الشفاء، وأصدر الأمير هاري وزوجته ميجان مركل بيانًا تمنوا فيه الشفاء لأميرة ويلز.