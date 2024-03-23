ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس الروسية إلى 93 قتيلا.. بينهم 3 أطفال

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات مدينة كروكوس، بضواحي موسكو، إلى 93 قتيلًا، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

107 مصابين في المستشفى

ومن بين القتلى ثلاثة أطفال، ويوجد 107 مصابين في المستشفى، 60 منهم في حالة خطيرة، ولم تحدد السلطات هويتهم جميعا بعد.

واقتحم عدد من المسلحين قاعة الحفل، الليلة الماضية، وأطلقوا النار، ثم أشعلوا النيران في المكان، وقالت لجنة التحقيق الروسية إن النتائج الأولية التي توصلت إليها تشير إلى أن المسلحين استخدموا أسلحة آلية وسوائل قابلة للاشتعال لإشعال النار، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استخدام متفجرات.

موسكو ستدفع تعويضات للمتضررين

وذكرت وسائل إعلام روسية، أنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 مشتبها بهم، من بينهم أربعة أشخاص مسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم، وزعم أحد المشرعين الروس أن المشتبه بهما اعتقلا بعد مطاردة بالسيارات في منطقة بريانسك، جنوب غرب موسكو.

وقالت سلطات موسكو إنها ستدفع تعويضات للمتضررين من الهجوم وستنظم جنازات للضحايا.