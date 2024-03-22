الكرملين: بوتين يتابع حادث إطلاق النار في موسكو

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تحديثات منتظمة حول الوضع في قاعة كروكوس بموسكو، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

بوتين يتابع الحادث

ويقول بيسكوف: «تم إبلاغ فلاديمير بوتين ببداية إطلاق النار في الدقائق الأولى مما حدث في قاعة مدينة كروكوس».

ومن المعروف أن قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك، إحدى ضواحي شمال غرب موسكو، تستضيف عدة آلاف من الأشخاص وقد استضافت كبار الفنانين العالميين.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مسلحين يدخلون الردهة قبل أن يطلقوا النار.

6200 تذكرة تم بيعها لحفلة الليلة

ووقع الهجوم قبل بدء حفل موسيقي لفرقة الروك الشهيرة «Picnic».

وتم بيع ما يصل إلى 6200 تذكرة لحفلة الليلة، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية، لكن لا يُعرف بعد بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا بالداخل وقت الهجوم.

كما أفادت وسائل إعلام روسية بأن أعضاء الفرقة لم يُصابوا بأذى أثناء إطلاق النار.