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دراما المتحدة

ارتفاع ضحايا هجوم كروكوس الروسية إلى 115 قتيلا.. 60 مصابا في حالة خطرة

كتب:

أحمد عادل موسى
12:14 م | السبت 23 مارس 2024
المسلحون داخل القاعة

المسلحون داخل القاعة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن عدد قتلى الهجوم المسلح الذي وقع ليلة الجمعة، في قاعة مدينة كروكوس في ضواحي موسكو، ارتفع إلى 115 على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

الأطفال في حالة خطيرة

وصرحت اللجنة بأن 121 شخصًا جرى نقلهم إلى المستشفى، 60 منهم، من بينهم عدد صغير من الأطفال في حالة «خطيرة للغاية».

ونشرت وزارة الصحة الروسية حتى الآن هويات 41 شخصًا من القتلى.

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانًا أكد فيه أنه اعتقل 11 مشتبهًا به بعد هجوم كروكوس سيتي هول الإرهابي مساء الجمعة، من بينهم أربعة قالوا إنهم شاركوا مباشرة في الهجوم، وقال إنهم كانوا يحاولون الفرار إلى الحدود الروسية الأوكرانية.

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بقلم أحمد عادل موسى