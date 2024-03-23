برلماني: زيارة جوتيريش لمصر تأتي استكمالا لدور الدولة في دعم القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تعكس الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية وحجم الجهود المبذولة لدعم القضية ووقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على الأشقاء العزل بشكل متواصل.

32 ألف شهيد في غزة

وأوضح النائب عمرو هندي، أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، نتج عنها أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، في حالة صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ومن ثم على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره ووقف حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال.

دور مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن زيارة جوتيريش اليوم تأتي في إطار استكمال الجهود والدور التاريخي الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم القضية، وحرص مصر الدائم على حل القضية، قائلا: «مصر قدمت الكثير في ملف دعم القضية الفلسطينية، دول العالم أشادت بالدور المصري، والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات غاشمة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف للمدنيين الأبرياء، وأن الدولة المصرية لعبت دروا بارزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني»، متمنيا أن تثمر زيارة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة عن نتائج على أرض الواقع لحقن الدماء.