الاتحاد الأوروبي: نشعر بالصدمة من الهجوم الإرهابي في موسكو

أعرب الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالصدمة، نتيجة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وكان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن في بيانات أولية، أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي» على قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.