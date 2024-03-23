حدث آخر 10 سنوات.. تطوير بالمليارات للناتج المحلي لنشاط تكرير البترول

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة حقيقية ملموسة من خلال الإصلاحات الملموسة التي نفذتها الدولة المصرية.

إصلاحات في قطاع البترول

ووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن»، أنه تم تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

النتائج والأداء لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال الـ10 سنوات تدل على كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني.

قوانين تسهيل العمل في البترول

في سياق متصل، أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تُسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتيح الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وما به من مميزات وإمكانات.

كما تم تطوير قيمة الناتج المحلي الإجمالي لنشاط تكرير البترول خلال عامي (2014/2015 و2021/2022) بقيمة 102.3 مليار جنيه في عامي 2014/2015، و263.2 مليار جنيه في عامي 2021/2022.