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«النواب» يوافق نهائيا على 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول

كتب:

ولاء نعمه الله
12:00 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا على عدد من مشروعات القوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.