ارتفاع كبير في أسعار البترول العالمية.. تراجع المخزونات السبب

شهدت أسعار البترول العالمية اليوم الخميس ارتفاعا كبيرا في الأسعار بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد الاحتياطي الفيدرالي ابقي أسعار الفائدة مستقرة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

ارتفاع ملحوظ في أسعار البترول العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% أمس الأربعاء، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو 0.5% أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة، وفق وكالة «رويترز».

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البترول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني، وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها، وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبا قويا على الوقود.

وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.

وثبّت المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50%، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.