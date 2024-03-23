إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية

تواصلت أعمال التصويت في انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية على مقعد النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وسط إقبال متوسط من المحامين حتى ظهر اليوم.

وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن انتخابات نقابة المحامين تجري تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، حيث يترأس الإشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية، والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف والدكتور أبو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

7000 عضو جمعية عمومية

وأضاف نقيب المحامين أن أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم فى انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية في 8 لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر.

ودعا نقيب المحامين بشمال القليوبية الأعضاء للخروج للإدلاء بأصواتهم انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه

صناديق انتخابات زجاجية

وأشاد نقيب المحامين بالاجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية، والتي تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

تغيير وتعديل لائحة العلاج

وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها

وأضاف أن الاقبال علي الانتخابات يسير بشكل معقول مع توقعات بزيادته خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن القليوبية بها 25 مرشحًا في الدوائر الاستئنافية وتتبع محكمة استئناف طنطا.

وأشار إلى أنه يجب على المحامي أن يكون على دراية تامة بلجنته الانتخابية ونظام الانتخابات. وعندما يدخل للإدلاء بصوته، يحصل على 3 أوراق إبداء الرأي:

الورقة الأولى خاصة باختيار النقيب.

الورقة الثانية خاصة بالإدارات القضائية، يتم اختيار ثلاثة مرشحين فقط.

الورقة الثالثة خاصة بدوائر الاستئناف الثمانية، ويراعي اختيار مرشح واحد عن كل دائرة، ثم اختيار ما يكمل العدد إلى 25 من دوائر الاستئناف دون التقيد بدائرة استئنافية محددة، مع مراعاة أن يكون العدد الإجمالي للمرشحين 25 عضواً لا أكثر ولا أقل. وبذلك يكتمل النصاب القانوني لمجلس مكون من 28 عضواً + النقيب.

واستكمل، أن الانتخابات تجري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مناشداً المحامين بأخذ الأمر بجدية وحسن الاختيار لصالح النقابة والمحامين.