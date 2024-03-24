سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 24-3-2024

استقر سعر الجنيه مقابل الدولار خلال بداية التعاملات اليوم الأحد 24-3-2024، في البنوك العاملة في مصر، وكذا في البنك المركزي، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، تراجعًا بنحو 46.60 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 46.58 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية، استقرارًا ليسجل 46.60 جنيه للشراء، و46.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، 46.51 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 46.71 جنيه للشراء، و46.77 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.