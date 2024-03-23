مراسل إكسترا نيوز من العريش: جوتيريش يزور مخازن الهلال الأحمر في رفح

قال مراسل إكسترا نيوز من العريش مينا مكرم، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصل مطار العريش وكان في استقباله محافظ شمال سيناء اللواء محمد فضل، وعدد من القيادات التنفيذية الكبرى في محافظة شمال سيناء.

جوتيريش يزور عددا من مصابي الأسر الفلسطينية

أضاف «مكرم»، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تفقد مستشفى العريش وزار عددا من مصابي الأسر الفلسطينية الذين قدموا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفى العريش.

جوتيريش يزور مخازن الهلال الأحمر

وتابع بأنه من المتوقع أن يقوم جوتيريش بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر إذ تتواجد العديد من المساعدات الإنسانية والطبية واللوجيستية التي تأتي بشكل مستمر ومتتابع على مدار الأيام الماضية.