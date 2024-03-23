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«القاهرة الإخبارية»: الأمين العام للأمم المتحدة يصل معبر رفح

كتب:

منار مجدي
01:24 م | السبت 23 مارس 2024
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وصل إلى معبر رفح.

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بقلم منار مجدي