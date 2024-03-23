«القاهرة الإخبارية»: الأمين العام للأمم المتحدة يصل معبر رفح كتب: منار مجدي 01:24 م | السبت 23 مارس 2024 الأمين العام للأمم المتحدة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وصل إلى معبر رفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هيئة المعابر الفلسطينية: دخول 159 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة كتلة الحوار تدين إصرارا الاحتلال على غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني مواقف الرئيس السيسي بشأن معبر رفح.. لم نغلقه يوماً واحدا حزب الاتحاد يطالب برفع القيود الإسرائيلية عن معبر رفح الفلسطيني مواقع عربية وعالمية ترصد الوقفة التضامنية للتحالف الوطني أمام معبر رفح معبر رفح الأمين العام بقلم منار مجدي