هيئة المعابر الفلسطينية: دخول 159 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، دخول 159 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والإيوائية من معبري رفح وكرم أبو سالم اليوم الجمعة، ضمن القوافل اليومية لمساعدات غزة.

وقال بيان رسمي لهيئة المعابر والحدود، إنه جرى دخول 35 شاحنة من معبر رفح مباشرة بينها 8 سيارات محروقات و4 شاحنات غاز و4 شاحنات محملة بالسولار إلى جانب 35 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة.

11 سيارة مواد غذائية مختلفة

وتضمنت سيارات المساعدات، 6 سيارات محملة بالخيام و11 سيارة مواد غذائية مختلفة و4 شاحنات محملة بالطحين و3 سيارات محملة بالمياه وشاحنة محملة بالمكرونة و4 شاحنات محملة بوجبات غذائية جاهزة.

وبحسب بيان رسمي لهيئة المعابر، فإن 140 شاحنة عبرت من معبر كرم أبو سالم عبر مدينة رفح، بينها 65 شاحنة مساعدات و4 سيارات مياه و23 سيارة تحمل سلات غذائية غذائية و21 سيارة طحين و5 شاحنات مستلزمات طبية الي جانب 21 سيارة أخري محملة بمختلف المواد الغشائية والطبية.

استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح

ويستمر الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، في تجهيز القوافل اليومية للسيارات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى جانب الوجبات الجاهزة لتوزيعها في شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، أن متطوعي الهلال يعملون ليلًا ونهارًا في شهر رمضان لاستمرار تدفق المساعدات بشكل يومي.