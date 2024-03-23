طفل: عندي أفكار شريرة في دماغي.. وعلي جمعة: نفس أمارة بالسوء

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول إن لديه بعض الأفكار الشريرة التي تدور في عقله ولا يستطيع إخراجها من تفكيره أو صرفها عنه، فماذا يفعل وهل هذه الأفكار من الشيطان أم من نفسه؟.

جمعة: الشيطان وسواس خناس.. «يلقي ويجري»

وجاء رد الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت: «العلماء تكلموا عن إلقاءات الشيطان للإنسان وحكم الخواطر التي تراوده، وهو كما وصفه ربه وسواس خناس.. أي: يرمي ويجري».

الخواطر الملحة على الإنسان من النفس والمؤقتة من الشيطان

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «إذا وجدت إلحاحاً في هذه الأفكار والوساوس فهي ليست من الشيطان وإنما من النفس الأمارة بالسوء، أما إذا جاءت الخاطرة في صورة مؤقتة.. بمعنى: بيقولك ويمشي، فهي من الشيطان».