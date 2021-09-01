مبروك عطية: «الجن لا يملك إلا الوسوسة ولا يتزوج ولا يتعاشر» (فيديو)

نشر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بسوهاج، مقطع فيديو على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بعنوان: "علاقة الجن بالقط الأسود.. خرافة أم كيان خفي يسكن بيوتنا ولا نعلم عنه شيئا.. د.مبروك عطية يكشف مفاجأة".

هل الجن يتشكل على هيئة حيوان أو إنسان؟

وقال الدكتور مبروك عطية، إن الجن سمي بذلك لأنه لا يرى، وأن الشيطان وجنوده لا يملكون للإنسان إلا الوسوسة، مضيفا: "لا يتعاشر ولا له دعوة بيك ولا يتزوج منك ولا تتزوج منه ولا مليون خزعبلة في حياتنا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن يتحدث في ذلك، ويروج له ويجد آذان، لأن الناس مهتمة بالأساطير والحواديت والحكاوي".

هل الشيطان بيأكل ويعيش مع الإنسان؟

وتابع مبروك عطية: "لما تلاقي قط أسود قوله (بس) وروح شغلك، جن إيه اللي هيقف لك، الجن إذا تشكل أخذ هيئة المشكل وإذا خبطته مات، والجن حريص على عدم التشكل وعدم تعريض نفسه للهلاك، وما ورد من نصوص بأن الشيطان يأكل معك وأن الشيطان يقيم معك في البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله معناها نزع البركة، لكن واحد أكل دون أن يسمي (بسم الله الرحمن الرحيم) شيطان مين اللي هياكل معاه، يعني لو معاك رغيفين وأكلت من غير ما تسمي هتلاقي الرغيف التاني اختفى، ولكن المعنى أنه لو معاك 40 رغيف مش هيشبعوك، لأن منزوع منهم البركة".

ويمكن الاستماع لمقطع الفيديو الذي نشره الدكتور مبروك عطية من هنـــــــا

من هو مبروك عطية؟

والدكتور مبروك عطية، حصل مؤخرا على ليسانس الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وهو من مواليد 27 أغسطس 1958، بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1989، واشتهر بالفتاوى المثيرة للجدل خلال لقاءاته التليفزيونية، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال برامجه، إذ قدّم برنامج "الموعظة الحسنة" على قناة دريم، وبرنامج "كلمة السر" على قناة إم بي سي مصر، ويحرص على الظهور في البرامج التليفزيونية وهو ممسك بوردة دائمًا.