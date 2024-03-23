دعاء العشر الأواخر من رمضان.. رحلة إيمانية نحو المغفرة والعتق من النار

تُطلّ علينا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حاملةً معها عبق الإيمان والروحانيات، وفرصةً ذهبيةً للتقرّب من الله تعالى، ونيل المغفرة والعتق من النّار.

فضل الدعاء في العشر الأواخر

تُعدّ العشر الأواخر من رمضان موسمًا استثنائيًا للدعاء، وأكدت دار الإفتاء المصرية، على فضل وأهمية تلك الأيام، ولا سيما أن يوجد بها ليلة القدر، والتي وصفها الله عز وجل في كتابه الكريه بأنها «ليلة خير من ألف شهر»، كما أشارت إلى ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئـزره».

وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة والدعاء في هذه الليالي، نظرا لأهميتها.

أدعية مأثورة في العشر الأواخر من رمضان

ووردت أحاديث نبوية شريفة تؤكد على فضل العشر الآوخر من شهر رمضان، ومنها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

ويمكن ترديد الكثير من الأدعية المستحبة، ومنها:

- اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار. اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

- اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

- اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

- اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

قصص وأمثلة

وحول فضل العشر الآواخر من رمضان، أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها».

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله».

نصائح لرفع القبول في دعاء العشر الأواخر من رمضان

- الإخلاص لله تعالى: يجب أن يكون الداعي مخلصًا لله تعالى في دعائه، لا يبتغي به سوى رضاه.

- الحضور: ينبغي على الداعي أن يكون حاضر القلب، مُتدبرًا معاني كلماته.

- التّضرّع والتذلّل: يُستحبّ أن يدعو العبد وهو مُتضرّعٌ متذلّلٌ لربه.

- الإلحاح في الدعاء: لا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله تعالى، بل عليه أن يُلحّ في دعائه.

إنّ العشر الأواخر من رمضان فرصةٌ عظيمةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ للتقرّب من الله تعالى، ونيل المغفرة والعتق من النّار. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا فضل الدعاء في هذه الليالي المباركة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يمّن علينا بالمغفرة والعتق من النار، إنه سميع مجيب.