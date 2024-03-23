الشيخ أبو اليزيد سلامة: شهر رمضان هدية من الله للمؤمنين

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، إنّ شهر رمضان هدية من الله سبحانه وتعالى بعتق الرقاب ومغفرة الذنوب وستر العيوب ورفع درجات يوم القيامة.

المؤمن الذكي الفطن يستغل الأوقات

وأضافت «سلامة»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الناس»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ المؤمن الذكي الفطن هو الذي يستغل الأوقات ويحصل على أعلى الدرجات من صيامه لشهر رمضان والأعمال الصالحة.

ثواب إفطار الصائم

وتابع مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف: «إفطار الصائم أمر مهم جدا، فمن أفطر صائما كان هذا الأمر مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الثواب مثل أجر هذا الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا وكلها أمور عظيمة جدا، والأمر لن يحتاج إلى الشيء الكبير، فالإفطار من الممكن أن يكون على شربة ماء أو نصف تمرة، فيجب على كل منا البحث عن الفقراء والمساكين».