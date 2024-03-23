موعد إجازة شم النسيم 2024.. هل سيكون في رمضان؟

إجازة شم النسيم 2024 من الأعياد المميزة التي ينتظهرها المصريون من مختلف الفئات، حيث كان شم النسيم من أعياد قدماء المصريين ويتزامن مع مطلع فصل الربيع.

هل سيكون شم النسيم في رمضان؟

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق موعد شم النسيم 2024، مشيرا إلى أنه سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل الموافق 27 شوال، وفي اليوم التالي للاحتفال بعيد القيامة المجيد، أي أنه لن يكون في شهر رمضان الحالي الذي سينتهي فلكيا يوم 9 إبريل المقبل.

وستكون إجازة شم النسيم 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع العام والخاص، وفقا لقانون العمل،

طقوس عيد شم النسيم

ويحتفي الشعب المصري خلال إجازة شم النسيم بعدد من الطقوس المرتبطة المستلهمة من تراث مصر القديمة، منها تلوين البيض بألوان زاهية ومبهجة وتناول بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة وهي الأطعمة التي تناولها المصريون القدماء في هذه المناسبة.