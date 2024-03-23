جوتيريش: لا مبرر للإبادة الجماعية في غزة.. والجوع يهدد سكان القطاع

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته لمعبر رفح البري، إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أنه من الضروري أن يتم إزالة العقبات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جوتيريش يندد بأفعال الاحتلال

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر الصحفي، أنه لا مبرر للعقاب الجماعي التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، بأفعال الاحتلال الإسرائيلي لمنعهم من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأنه آن الأوان ليلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما آن الأوان أيضًا لإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.

جوتيريش: إما أن ننقذ سكان غزة أو ستكون هناك مجاعة

وأضاف: «إما أن ننقذ سكان القطاع غزة أو أن تكون هناك مجاعة في القطاع، وبصفتي أمثل أغلبية الأصوات في المجتمع الدولي التي تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، حيث أن الجوع يهدد سكان قطاع غزة وأطفال القطاع يعانون بشدة.. والفلسطينيون في غزة يحتفلون بشهر رمضان مع استمرار القصف».