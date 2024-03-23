ارتفاع ضحايا هجوم موسكو لـ133 قتيلا.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة

ارتفع عدد القتلى في هجوم موسكو في روسيا الذي وقع على قاعة مدينة كروكوس إلى 133 قتيلا جراء الهجوم الإرهابي بإطلاق النار أمس الجمعة في قاعة مدينة كروكوس، وتم التعرف على 41 شخصًا وتسميتهم على أنهم قتلوا من قبل وزارة الصحة وأن هناك 107 أشخاص في المستشفى.

داعش تعلن مسؤوليتها عن هجوم موسكو

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن اليوم السبت، أن أربعة من عناصره نفذوا هجوما إرهابيا على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو واستخدمت فيها قنابل حارقة، وقال التنظيم الإرهابي في إحدى قنواته على تطبيق تليجرام إن الهجوم الإرهابي في موسكو نفذه أربعة مقاتلين من داعش مسلحين برشاشات ومسدس وسكاكين وقنابل حارقة، وقالت الجماعة المتشددة إن مقاتليها قتلوا عشرات المسيحيين في إطار حربها المستعرة مع دول قالت إنها تحارب الإسلام.

روسيا لا ترد على ادعاءات داعش

قال الكرملين، الذي لم يصدر أي رد فعل على ادعاءات الجماعة المتشددة، إن 11 شخصا اعتقلوا من بينهم أربعة إرهابيين متورطين في الهجوم.

وتقاتل روسيا تنظيم داعش في سوريا، كما كان للجماعة الجهادية وجود في جمهوريات إنغوشيا وداغستان والشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، ونفذت الجماعة هجمات في روسيا لكنها لم تقل من قبل قط إنها تقف وراء مثل هذه الفظائع الكبرى.