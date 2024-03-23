فيديوهات توثق لحظات الرعب في الهجوم على مجمع كروكوس سيتي بروسيا
كتب:
أحمد عادل موسى
12:57 م | السبت 23 مارس 2024
الهجوم على قاعة حفلات الموسيقى بموسكو والحريق
وثقت العديد من الفيديوهات اللحظات الصعبة التي عاشها الأشخاص في مجمع كروكوس سيتي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث قتل أكثر من 60 شخصًا نتيجة لهجوم مسلح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
الروس يحتضنون الكراسي لتجنب النيران
وظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل بهو القاعة، بينما أظهرت مقاطع أخرى المتواجدين داخل القاعة وهم يتحصنون بين الكراسي لتجنب النيران التي يطلقها المسلحون من بنادقهم الآلية.
Moscow Concert Hall shooting left 40 killed and more than 100 wounded.— Soft (@D_soft33) March 23, 2024
pic.twitter.com/2S4e1p4dfi
My thoughts and prayers are with the friends and families of the victims of the heinous terror attack in #Moscow— Neetu Khandelwal (@T_Investor_) March 23, 2024
Came across this #viralvideo of shocking and terrible #MoscowAttack #Russia pic.twitter.com/V5eFr5U31r
وارتفعت ألسنة اللهب من مبنى مجمع كروكوس سيتي الذي وقع فيه الهجوم، وفقًا للقطات التي التقطها المارة من الخارج.
وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات الرعب التي عاشها الحاضرون في الحفل الموسيقي، وأظهر مقطع آخر شخصًا وهو يصوّر حطام الزجاج أمام البوابة الرئيسية بعد دخول المسلحين إلى المبنى، ثم لاذ هذا الشخص بالفرار.
"Lord, this is some kind of horror."— Russian Market (@runews) March 22, 2024
Video of the first moments after the attack on #CrocusCityHall pic.twitter.com/koUU86J7uv
الحريق الضخم في قاعة للحفلات الموسيقية
وأكثر من 60 شخصًا قتلوا و115 آخرين أصيبوا في حادث إطلاق نار، تلاه الحريق الضخم في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية.
وأكدت أجهزة الأمن الروسية أنها تبحث عن المهاجمين، ولم تحدد ما إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.
وأعلنت لجنة التحقيق أنها تقوم بفحص جثث المتوفين، وأكدت مؤقتًا أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا، ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة التحقيقية تحذيرها من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.