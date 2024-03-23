فيديوهات توثق لحظات الرعب في الهجوم على مجمع كروكوس سيتي بروسيا

وثقت العديد من الفيديوهات اللحظات الصعبة التي عاشها الأشخاص في مجمع كروكوس سيتي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث قتل أكثر من 60 شخصًا نتيجة لهجوم مسلح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الروس يحتضنون الكراسي لتجنب النيران

وظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل بهو القاعة، بينما أظهرت مقاطع أخرى المتواجدين داخل القاعة وهم يتحصنون بين الكراسي لتجنب النيران التي يطلقها المسلحون من بنادقهم الآلية.

Moscow Concert Hall shooting left 40 killed and more than 100 wounded.



pic.twitter.com/2S4e1p4dfi — Soft (@D_soft33) March 23, 2024

My thoughts and prayers are with the friends and families of the victims of the heinous terror attack in #Moscow



Came across this #viralvideo of shocking and terrible #MoscowAttack #Russia pic.twitter.com/V5eFr5U31r — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) March 23, 2024

وارتفعت ألسنة اللهب من مبنى مجمع كروكوس سيتي الذي وقع فيه الهجوم، وفقًا للقطات التي التقطها المارة من الخارج.

وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات الرعب التي عاشها الحاضرون في الحفل الموسيقي، وأظهر مقطع آخر شخصًا وهو يصوّر حطام الزجاج أمام البوابة الرئيسية بعد دخول المسلحين إلى المبنى، ثم لاذ هذا الشخص بالفرار.

"Lord, this is some kind of horror."



Video of the first moments after the attack on #CrocusCityHall pic.twitter.com/koUU86J7uv — Russian Market (@runews) March 22, 2024

الحريق الضخم في قاعة للحفلات الموسيقية

وأكثر من 60 شخصًا قتلوا و115 آخرين أصيبوا في حادث إطلاق نار، تلاه الحريق الضخم في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أنها تبحث عن المهاجمين، ولم تحدد ما إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.

وأعلنت لجنة التحقيق أنها تقوم بفحص جثث المتوفين، وأكدت مؤقتًا أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا، ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة التحقيقية تحذيرها من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.