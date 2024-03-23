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دراما المتحدة

فيديوهات توثق لحظات الرعب في الهجوم على مجمع كروكوس سيتي بروسيا

كتب:

أحمد عادل موسى
12:57 م | السبت 23 مارس 2024
الهجوم على قاعة حفلات الموسيقى بموسكو والحريق

الهجوم على قاعة حفلات الموسيقى بموسكو والحريق

وثقت العديد من الفيديوهات اللحظات الصعبة التي عاشها الأشخاص في مجمع كروكوس سيتي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث قتل أكثر من 60 شخصًا نتيجة لهجوم مسلح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الروس يحتضنون الكراسي لتجنب النيران

وظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل بهو القاعة، بينما أظهرت مقاطع أخرى المتواجدين داخل القاعة وهم يتحصنون بين الكراسي لتجنب النيران التي يطلقها المسلحون من بنادقهم الآلية.

وارتفعت ألسنة اللهب من مبنى مجمع كروكوس سيتي الذي وقع فيه الهجوم، وفقًا للقطات التي التقطها المارة من الخارج.

وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات الرعب التي عاشها الحاضرون في الحفل الموسيقي، وأظهر مقطع آخر شخصًا وهو يصوّر حطام الزجاج أمام البوابة الرئيسية بعد دخول المسلحين إلى المبنى، ثم لاذ هذا الشخص بالفرار.

الحريق الضخم  في قاعة للحفلات الموسيقية

وأكثر من 60 شخصًا قتلوا و115 آخرين أصيبوا في حادث إطلاق نار، تلاه الحريق الضخم  في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية.

وأكدت أجهزة الأمن الروسية أنها تبحث عن المهاجمين، ولم تحدد ما إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.

وأعلنت لجنة التحقيق أنها تقوم بفحص جثث المتوفين، وأكدت مؤقتًا أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا، ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة التحقيقية تحذيرها من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

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