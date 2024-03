فيديوهات توثق لحظات الرعب في الهجوم على مجمع كروكوس سيتي بروسيا

وثقت العديد من الفيديوهات اللحظات الصعبة التي عاشها الأشخاص في مجمع كروكوس سيتي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث قتل أكثر من 60 شخصًا نتيجة لهجوم مسلح، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل بهو القاعة، بينما أظهرت مقاطع أخرى المتواجدين داخل القاعة وهم يتحصنون بين الكراسي لتجنب النيران التي يطلقها المسلحون من بنادقهم الآلية.

My thoughts and prayers are with the friends and families of the victims of the heinous terror attack in #Moscow



Came across this #viralvideo of shocking and terrible #MoscowAttack #Russia pic.twitter.com/V5eFr5U31r