«تعليم القاهرة» تشارك في ساعة الأرض الليلة.. إطفاء الأنوار 60 دقيقة

تشارك مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بالمبادرة العالمية «ساعة الأرض» لعام 2024، تحت شعار «معا نحو أكبر ساعة للأرض»، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، وزينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وذلك عن طريق إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية مساء اليوم من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً.

توجيه الطلاب للحفاظ على البيئة

وأوضح مدير المديرية، أن المشاركة بهذا اليوم تدفع إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية الصحيحة للحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة آمنة ومستقبل مستدام تجاه أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك، ومدى تأثيرها السلبي على كوكب الأرض وتغير المناخ؛ الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكد على تنظيم لقاءات وندوات توعوية تثقيفية لطلاب وطالبات المدارس من خلال الإذاعة المدرسية، فضلا عن أنشطة ومسابقات وفعاليات طلابية للتعبير عن الاحتفال بهذا الحدث العالمى.

زيادة الوعي بالقضايا البيئية

ونوه بأن ساعة الأرض تعتبر حدثا سنويا بدأ في مدينة سيدني بأستراليا بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة في 2007، واشتهرت بلحظة «إطفاء الأنوار»، فبادر أفراد من جميع أنحاء العالم بإطفاء أنوارهم لإظهار دعم رمزي لكوكب الأرض ولزيادة الوعي بالقضايا البيئية التي تؤثر عليه.

وجرى اختيار يوم السبت الأخير من مارس لإقامة ساعة الأرض للتزامن مع موعد الاعتدال الربيعي وتساوى الليل والنهار، وهو ما يضمن مشاركة معظم دول العالم في وقت متقارب من الليل بهذا الحدث.

وتعتبر «ساعة الأرض» أكثر أهمية هذا العام من أي وقت مضى، باعتبار أن هذا العام هو عام التغيير: «على قدر حاجتك اشعل إضاءتك معا لترشيد الاستهلاك».