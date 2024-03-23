إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف التعليم العالي

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد التي أقيمت في الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024 .

ويتيح الجهاز الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، على أن يتم فتح باب التظلم غداً ولمدة أسبوعين.