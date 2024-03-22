إجراءات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب العائدين من الخارج

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد جديدة لقيد الطلاب العائدين من الخارج في المراحل الدراسية المختلفة كالابتدائية والإعدادية والثانوية، موضحاً أنهم يلتحقون في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب مُلزمين على مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم، وكمنظمين بمدارس الجمهورية.

موقف العائدين من الخارج

وضمنت القواعد أن يلتحق العائدون من الخارج وفقاً للصف الدراسي الحاصل عليه بصفوف النقل، وبالنسبة للطالب الذي أنهى الفصل الدراسي الأول، ويرغب في استكمال الفصل الدراسي الثاني في مصر، تُعقد له الامتحانات وتُحسب الدرجة على الفصل الدراسي الثاني فقط، وذلك بالنسبة لصفوف النقل، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية يُعقد له امتحان تكميلي في منهج الفصل الدراسي الأول وتُحسب له الدرجة من الامتحان التكميلي ودرجات الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما اشتملت القواعد أيضاً على أنه بالنسبة للطالب الذي تغيب عن امتحانات الفصل الدراسي الأول يُعقد له اختبار تكميلي، أما من وُقف قيده بالمدرسة في الخارج، يُلحق على المدرسة المطلوبة والمسموح بها وفق الكثافة العددية بعد بحث حالته، ولا تُجرى امتحانات تحديد مستوى للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية أو أي صف دراسي بمدارس المسار المصري ويتم تسكينهم كطلاب منتظمين وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية.