في اليوم العالمي للسل 2024.. ما هي طرق الوقاية وأشهر أعراضه؟

السل واحد من أكثر الأمراض فتكا في العالم، يتسبب يوميًا في وفاة نحو 4400 شخص، إلى جانب إصابة ما يقرب من 300 بهذا المرض، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات نشرتها منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي في اليوم العالمي للسل 2024.

السُل مرض معدٍ خطير يُصيب الرئتين، وتحدث الإصابة عن طريق البكتيريا، التي تنتقل من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ، الذي يخرج في الهواء عند السعال والعطس، الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه في اليوم العالمي للسل 2024 على النحو التالي..

أعراض وطرق الوقاية من السل

بحسب موقع «مايو كلينك» يمكن معرفة أعراض السل وطرق الوقاية فيما يلي:

السعال لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع.

السعال المصحوب بدم أو مخاط.

ألم الصدر.

ألم أثناء التنفس أو السعال.

فقدان الوزن غير المقصود.

الإرهاق.

الحُمّى.

التعرّق الليلي.

القشعريرة.

فقدان الشهية

الوقاية

احمِ عائلتك وأصدقاءك

في حالة إصابتك بداء السل النشط، تستغرق هذه الحالة عادةً بضعة أسابيع من العلاج بأدوية داء السل قبل أن تصبح غير ناقل للعدوى.

ابقَ في المنزل

لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو لا تنَم في غرفة مع أشخاص آخرين في الأسابيع القليلة الأولى من العلاج.

احرص على تهوية الغرفة

تنتشر جراثيم السُل بسهولة كبيرة في الأماكن الصغيرة المغلقة، حيث لا يتغير الهواء، إذا لم يكن الطقس شديد البرودة في الخارج، فافتح النوافذ واستخدِم المروحة لطرد الهواء الداخلي إلى الخارج تجنبًا للإصابة به، ويتزامن غدًا الاحتفال باليوم العالمي للسل 2024.

غطِّ فمك

استخدم منديلاً لتغطية فمك حين تضحك أو تعطس أو تسعل، ضع المنديل الجاف في كيس، وأغلق الكيس بإحكام وألقِهِ بعيدًا.

احرص على ارتداء كمامة

إن ارتداء كمامة حين تكون مع أشخاص آخرين في الأسابيع الثلاثة الأولى من العلاج قد يساعد على تقليل خطر العدوى.