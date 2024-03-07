تخلصي منها فورا.. دراسة تحذر من قطعة خطيرة في كل مطبخ: بها بكتيريا قاتلة

لا يخلو مطبخ في أي منزل من إسفنجة غسيل الأطباق، فهي أساسية للتخلص من الدهون المتراكمة على الأطباق والأواني، لكن بعض ربات البيوت لا يعرفن أنها من الممكن أن تسبب أمراضًا خطيرة، وهو ما أوضحته بعض الدراسات الألمانية، إذ تحتوي على تنوع بكتيري يجعلها مأوى للبكتيريا والفطريات المعدية.

أضرار إسفنجة غسيل الأطباق

باحثون بجامعة فورتوانجن الألمانية، توصلوا في دراسة إلى أن كل سنتيمتر من إسفنجة غسيل الأطباق، يحتوي على 54 مليار بكتيريا، وهو رقم صادم وفق وصف الباحثين في الدراسات المختلفة التي نشرتها مجلة «ساينتفيك» العلمية، من بينها أنواع بكتيريا تسبب أمراضا خطيرة منها «السالمونيلا» التي تصيب الإنسان بالجفاف الشديد الذي يهدد حياة الإنسان.

الدكتورة إيمان سند، اسشاري الأمراض الجلدية، أكدت لـ«الوطن»، أن استخدام إسفنجة غسيل الأطباق أكثر من مرة يؤدي إلى إصابة الإنسان ببكتيريا وفطريات وجراثيم، تسبب في حدوث مشكلات في الجلد، ويؤثر على الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الإصابة بفطريات الأظافر التي تنقل الأمراض إلى أعضاء الجسم.

تحذير من الاستخدام المتكرر لإسفنجة المواعين

الدراسة التي أجراها الباحثون الألمانيون، من بينهم، الدكتور ماركوس إيجيرت، أستاذ الميكروبيولوجي، أكدت أيضا أن البكتيريا الممرضة والفيروسات المسببة للعدوى هي الأكثر احتمالا للبقاء على قيد الحياة، فضلا عن أنها أخطر 200 مرة من البكتيريا العالقة في دورات المياه، حيث تحتوي على 362 نوعا مختلفا من البكتيريا تعيش داخل الشقوق وتتكاثر وتنتشر على جميع أسطح المطبخ والأطباق ما يعرضنا للإصابة بأمراض خطيرة، لذلك يجب التخلص منها فورا، بعد الاستخدام أكثر من 3 مرات.

الدكتورة إيمان سند، أوضحت أيضا أن استخدام الإسفنجة لأكثر من مرة يؤدي إلى تراكم البكتيريا والفطريات التي تتقاطر على الأسطح غير الحية، مثل الخبز أو الخضار أو غيرها من الأدوات وهو ما يتسبب في إصابة الإنسان بأمراض جلدية: «مهم جدا بعد ما نخلص غسيل الصحون ننضف الإسفنجة من البكتيريا بوسائل النظافة للتخلص من الفطريات والبكتيريا غير المرئية، اللي بتصيب الأظافر، لأنها بتكون مبللة مع استخدامها والبلل يقلل من مقاومة الجلد والأظافر للإصابة بالميكروبات الخارجية، علقوها في مكان مفتوح فيه تهوية جيدة، ولازم تتغير من حين لآخر».

أضرار خطيرة على الجهاز التنفسي

الدكتورة ريم رفعت عبد الجليل، أستاذ ورئيس قسم الميكربيولوجيا والمناعة بطب بنها، قالت لـ«الوطن»، إن إسفنجة غسيل الأطباق تصيب الإنسان بأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي والرئة بسبب احتوائها على بكتيريا كليبسيلا: «بتلامس بقايا الطعام ومنها الفاسد، وكونها مبللة دائما تساعد على نمو الميكروبات والفطريات، وكان فيه توصيه أنها لا تستخدم أكثر من شهرين ويجب تغييرها بأخرى».

وهناك طرق لمحاولة التخلص من الميكروبات وتنظيفها، وفقا لـ«ريم»، عن طريق استخدام الميكروويف لأنواع معينة من إسفنجة المطبخ التى لا تحتوى على معدن ومصنعة على أساس يمكن استخدام الميكروويف لتعقيمها، كما يمكن استخدام غسالة الأطباق في تنظيفها: «بتبقى بيىة خصبة وصالحة للغاية لنمو البكتريا، لأن بواقى الطعام بتتدخل بين ثقوبها».