قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:35 م | السبت 23 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الحياة» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إمام مسجد الحسين: الصلاة تغسل النفوس من الطاقة السلبية بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد الحسين بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين مسجد الحسين الحسين الحياة صلاة التراويح صلاة العشاء بقلم محمد عزالدين