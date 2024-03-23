إمام مسجد الحسين: الصلاة تغسل النفوس من الطاقة السلبية

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده 5 مرات خلال الصلوات لافتا إلى أن العبد عليه أن يترك ما في يده ولا ينشغل باى أمر.

وأوضح خلال حلقة برنامج «وزدناهم هدى»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «متخيل مين اللى بينادي عليك ده ربنا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ودي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى».

لا تفرط في صلاتك

واستكمل: «بين الصلوات تتعرض لنفسية ليست كويسة، والصلاة تيجي تغسل كل ما حدث لك، علشان كده أوعى تفرط في صلاتك».

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