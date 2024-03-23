بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين كتب: محمد عزالدين 07:34 م | السبت 23 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الناس» بثًا مباشرًا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إمام مسجد الحسين: الصلاة تغسل النفوس من الطاقة السلبية بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد الحسين بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين قناة الناس تنقل شعائر صلاة العشاء من مسجد الإمام الحسين.. بث مباشر مسجد الحسين قناة الناس التراويح صلاة العشاء بقلم محمد عزالدين