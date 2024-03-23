عمومية نقابة المرافق العامة تقر زيادة إعانة الوفاة الإصابية لـ10 آلاف جنيه

انطلقت أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة «الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان»، منذ قليل، بعد اكتمال النصاب القانوني بـ94% من أعضاء الجمعية العمومية.

وحضر أعمال مناقشة الجمعية العمومية نخبة بارزة من القيادات وممثلو الهيئات النقابية والتنفيذية ومجلس إدارة النقابة العامة وحضور كثيف لأعضاء الجمعية العمومية.

وافتتحت الجمعية العمومية بالسلام الجمهوري، ووقف الحضور دقيقة حدادا على شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق ضحايا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وافتتح رئيس المرافق العامة كلمته بتهنئة عمال مصر وفي القلب منهم عمال قطاع المرافق العامة بشهر رمضان وانتصارات أكتوبر وقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد العمال، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة من القرارات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد على أن هناك الكثير من التحديات الدولية والإقليمية الصعبة والأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني وتسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع و الخدمات، وتعمل النقابة على الحد من هذه الآثار وتطالب الدولة دائمًا بمواجهتها وفي الوقت نفسه نقف مع الدولة ونساندها ونعمل يد بيد لمواجهة هذه التحديات والخروج من تلك الأزمات كشركاء وأبناء لهذا الوطن.

وأوضح أن النقابة العامة سعت خلال الفترة الأخيرة لتعزيز وتطوير خدماتها وأنشطتها المقدمة للعاملين وحسنت الكثير من الخدمات المتمثلة في زيادة الإعانات وصرف منح لأسر شهداء العمل فضلا عن تطوير المباني المصيفية للعاملين بالإسكندرية وجمصة وتطوير مقر النقابة وعمل أكبر مشروع مبادرة طبية لتوفير كافة الخدمات الطبية من كشف وأشعة وتحاليل طبية في أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 60% للعاملين وأسرهم بالمرافق العامة.

وتابع: كما سعت النقابة العامة لتنويع أنشطتها وتعزيز دورها الوطني بما يخدم مصلحة العمل والوطن من خلال عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها على المستوى الإقليمي والدولي مما أسهم في تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتحقيق التضامن النقابي الدولى حول التشريعات العمالية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح بأن النقابة العامة بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن الطلبات المشروعة والمتعلقة بحقوق العاملين.

واختتم كلمته بضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد ودفع عجلة الإنتاج بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية ويعزز جهودها لتحقيق التنمية والنهضة المنشودة وبما يرسخ دعما للاقتصاد الوطني.

وبدأت مناقشات جدول أعمال الجمعية بتقرير مراقب الحسابات حيث أكد أحمد عبدالله سليمان، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم مراجعة وفحص الميزانية لعامي 2021 و2022 مثمناً استجابة المرافق العامة لملاحظات الجهاز المركزي.

ثم تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والذي تناول تقرير نشاط مجلس إدارة النقابة العامة وبنود الميزانية من الإيرادات والمصروفات وما تم إنجازه من أعمال وتطوير خلال الفترة المالية فضلا عن عرض الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية لتوفير الرعاية الأجتماعية للعاملين وأسرهم وإقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التدريب والتثقيف العمالي بما يتواكب مع متطلبات العمل ومستجداته.

وكان من أبرز الموضوعات التي تم طرحها على جدول الأعمال نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وتدعياتها التي أدت إلى زيادة الأسعار قامت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بدراسة مقترح زيادة الإعانات المقدمة للعاملين في حالات الوفاة أو بلوغ سن المعاش أو الزواج أو دخول المستشفى للعلاج وبناء عليه:

وافق مجلس الإدارة العامة على زيادة قيمة الاشتراك الشهري من 3 جنيهات ليصبح 6 جنيهات شهريا حيث يتم خصم نسبة 60% من قيمة الاشتراك لصالح اللجنة النقابية و30% لصالح النقابة العامة و10% الصالح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقا لمواد قانون المنظمات النقابية واللوائح الاسترشادية وسيتم زيادة الإعانات من أجل تدعيم وتحسين الخدمات النقابية، والتي شملت زيادة إعانة الوفاة الإصابية لـ10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه التي تصرف للورثة إثر إصابة العمل.