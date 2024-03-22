«المرافق العامة» تعقد مؤتمرا لبحث المشاركة في المشروعات التنموية غدا

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، مؤتمر الجمعية العمومية، غدا برئاسة هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في نادي الكهرباء، ويضم ممثلي العاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة تقارير بشأن المشاركة الناجزة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

إقرار خطة نشاط النقابة العامة للمرافق خلال المؤتمر

وأوضحت النقابة أنه سيتم في المؤتمر إقرار خطة نشاط النقابة العامة للمرافق ولجانها النقابية التي تؤكد المشاركة الإيجابية في إقامة الجمهورية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، بجانب التوسع في أنشطة الخدمات وتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وإقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التوجيه والتثقيف العمالي تماشيا مع آليات التحول الرقمي الشامل.

ووجهت النقابة العامة للمرافق الدعوة للقيادة التنفيذية وكبار المسؤولين بقطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والمياه، بجانب رؤساء النقابة العامة العمالية للمشاركة في المؤتمر الذي يضم عددا من اللجان الفنية والنوعية.