نقابة العاملين بالمرافق العامة: مصر تسعى بقوة لدعم الأشقاء في غزة

شاركت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد، وجمع غفير من العاملين بالمرافق الأربعة في فعاليات مؤتمر «تحيا مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين»، حيث احتشد الآلاف من المواطنين المشاركين في الفعالية الجماهرية الكبرى بمدرجات استاد القاهرة.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أعرب فيها عن سعادته بهذا الالتفاف الشعبي الكبير من الشباب والشابات وجميع فئات المجتمع للتضامن مع القضية الفلسطينية، معلنا عن انطلاق أكبر قافلة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تتوجه إلى قطاع غزة بالتزامن مع الفعالية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أن الدولة المصرية تسعى بكل قوة لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم غلق معبر رفح، بعكس ما تروجه الحملات الإعلامية الأجنبية الممنهجة التي تسيئ للدولة المصرية.

إعادة إعمار غزة

ومن جانبه أعرب المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة عن تقديره الشديد للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية لافتا إلى أنه عبر عقود طويلة من الزمان اتخذت الحكومة المصرية على عاتقها دعم وإعادة إعمار غزة، وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى دورها السياسي في الضغط على المجتمع الدولى لحل القضية والوساطة من أجل اجلاء الأسرى والمصابين وتاريخ طويل من العمل المخلص لاشقائنا من الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن دعمه نيابة عن عمال المرافق العامة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه لاتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني، والحفاظ على كل شبر من أرض سيناء.