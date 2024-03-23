حورية فرغلي: «واحدة من الوسط الفني عملت لي سحر أسود ولحد دلوقتي موجود»

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل حادث سقوط الحصان عليها الذي تسبب في كسر أنفها، «الحصان وقع فوقي، وعملت 28 عملية وقعدت كذا سنة لا بشم ولا بستطعم ولا طعم الأكل والبرفانات كنت بشتريها مش عارفة ريحتها ايه».

حورية فرغلي تكشف تفاصيل كسر أنفها

وأضافت فرغلي في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة: «أنا فضلت كده 4 سنين تقريبًا، ودلوقتي بقيت أستطعم وأشم وأخيرًا بنام وأنا مش باخد نفسي من مناخيري مش من فمي ومكنتش بعرف أنام».

وبسؤالها هل مؤمنة بوجود العين والسحر: «اه اتعملي سحر ولسه معمول ولغاية دلوقتي»، موضحة: «ومتقاليش اسم اللي عمله بس اتقالي الأوصاف وعشان أفكه لأنه سفلي واللي عمله حد أعرفه زارني مرتين أو 3 وهو حد في شغلي في ورقة كده مكتوبة حورية بنت نرجس تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف زواجها ورزقها».

حورية فرغلي تكشف تعرضها لسحر أسود

وتابعت حورية فرغلي: «وهي واحدة في الوسط وعرفت هي مين ومش بتعامل معاها دلوقتي ومعرفش حاجة عنها ولو شوفتها هسلم عليها عادي، وأنا حاولت أفكه بس قالولي ده سفلي وعشان تفكيه لازم تستعيني بالجن عشان نفكهولك وده كده حرام فرفضت».

وأضافت: «أنا بالنسبة لي لو ربنا مكنش عايز العمل ده يتعملي مكنش هيحصل ومفيش حاجة بتحصل الا أما هو يوافق وربنا هو اللي عايز ده وهقعد ليه ومش ليه وأنا راضية وأكيد في حكمة هعرفها واتعلمها»