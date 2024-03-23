حورية فرغلي تخرج عن صمتها وترد على اتهامات طليقة حسن شاكوش

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لم تقصدها بالاتهامات لخيانة طليقها حسن شاكوش، ولكنها اختصتها لكي تكون تريند، متابعة أن طليقته قالت إن من خانها معها يوجد حرف الراء في ثالث اسمها وعلى سبيل المثال سارة، ولا يشترط أن تكون حورية.

حورية فرغلي: تواصلت مع شاكوش بسبب خطيبته

وتابعت حورية فرغلي خلال استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها تواصلت مع حسن شاكوش، وأبلغته بتلك الاتهامات التي شنتها عليها زوجته السابقة، وضرورة الرد لأنها تجاوزت معها وقامت بتشويه صورتها وهي من الفنانات المحترمات في الوسط الفني، ولكنه أبلغها بأنه رفع دعوى قضائية ضدها.

وجههت لها الإعلامية بسمة وهبة دليل على أنها من كانت مع حسن شاكوش، ولكنها أنكرت وبشدة لأنها لا تمتلك في منطقة العين السخنة شاليه، ولا تزورها على الإطلاق سوى مرتين في حياتها، ولم تقابل حسن شاكوش في حياتها، ولم تتواصل معه سوى بعد تلك الواقعة، ولم تجمعهما الصدفة من قبل.

بداية أزمة حورية فرغلي وحسن شاكوش

وكانت أزمة الفنانة حورية فرغلي، وطليقة حسن شاكوش ريم طارق، بدأت فى نهاية العام الماضي، عندما خرجت ريم طارق مع الإعلامية بسمة وهبة وقالت إن زوجها حسن شاكوش خانها فى نهار شهر رمضان، وهى فنانة مشهورة وثالث حرف فى اسمها يحمل حرف الراء، وهددتها حورية فرغلي آنذاك بمقاضاتها وطالبتها بعدم الخوض فى سيرتها مرة أخرى.