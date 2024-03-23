«بشوف أطفال والجرس بيرن لوحده».. حورية فرغلي تحكي معاناتها مع الجن

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر شاشة قناة «المحور».

حورية فرغلي ترد على جدل ظهور الجن في منزلها

ووجهت بسمة وهبة سؤالا لحورية فرغلي، قائلة: «الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك»، لترد قائلة: «أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر.. أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب».

سواقين وخدامين مشيوا من عندي

وواصلت حورية قائلة: «اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي».