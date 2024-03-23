عالم أزهري: الذي يؤذي جاره لن يدخل الجنة مهما فعل من خير (فيديو)

فسّر الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، الحديث النبوي الشريف، عن أبي هُرَيْرَةَ «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تؤذي جِيرَانَهَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ».

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «قصة حديث»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: أن رجلًا جاء لسيدنا النبي يشكو له امراة كانت تصلي وتصوم وتتصدق وكانت تؤذي جيرانها، والمرأة الثانية مع أن أعمالها كانت قليلة كانت لا تؤذي جارها، وسيدنا النبي قال لنا إنها ستكون في الجنة».

وتابع: «من هذا الحديث علَّمنا سيدنا النبي أن للجار حقوقًا، فهو أول من يقف بجوارك في الشدة، وسيدنا النبي أوصانا بالجار وقال من كثر ما أوصاني جبريل بالجار ظننت أنه سيورثني».

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