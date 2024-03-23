هبة الأباصيري لـ«كلم ربنا»: «سيدنا النبي دكتوري النفسي وطبيبي وحبيبي»

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إنها في إحدى الفترات تعرضت لحالة من الضيق التي كانت صعبة جدا عليها، وهي أنها أصبحت لا تعمل، في ظل وجود العديد من المسؤوليات والاولاد والأقساط والمنزل ومصاريف المدارس، مشيرة إلى أن وتابعت: «سيدنا النبي دكتوري النفسي وطبيبي وحبيبي».

أزمات مرت بها الإعلامية هبة الأباصيري

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنها ظلت في أزمتها لمدة 3 سنوات، في ظل وجود العديد من الالتزامات، خاصة أنها رب الأسرة، مشيرة إلى أن المصاريف العادية من دفع فواتير الكهربا والغاز والمياه والأكل والشرب، كانت تسبب لها أزمة كبيرة، مشددة على أنه كان لديها يقين بأن فرج الله قادم.

ولفتت الإعلامية هبة الأباصيري، إلى أن قصة الحياة دائما ما تكون أصعب مما أن تتحملها السيدة، ولا بد أن يكون هناك رفق بالسيدات في هذا الزمن، مؤكدة أن الحياة ضاقت بها كثيرًا وأصبحت تفكر في نقل أولادها إلى مدارس أقل تكلفة، مضيفة: «كلمت ربنا وقولته أنا مش قادرة أنا تعبانة.. ارفع عني وعجل بفرجك عليا يارب».