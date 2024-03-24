تعرف على سبب وفاة الفنان محمد قشطة.. عانى من أزمات صحية متتالية

ودع الوسط الفني اليوم، الفنان محمد قشطة، واحد من أبرز الوجوه التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة في الأعمال الفنية المختلفة ما بين الدراما التلفزيونية والسينما، إذ أعلن الفنان منير مراد عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان محمد قشطة الذي رحل عن عالمنا خلال الدقائق القليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية إثر صراع مع المرض.

سبب وفاة الفنان محمد قشطة

وكشف الفنان منير مكرم سبب وفاة الفنان محمد قشطة، قائلًا لـ«الوطن»، إنّ سبب الوفاة هو الفشل الكلوي، إذ عانى الراحل من المرض في الفترة الماضية، ونُقل إلى العناية المركزة بعد توقف الكلى عن العمل بشكل كامل، وظل في العناية لما يقرب من أسبوع حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.

الفنان محمد قشطة عانى من عدة أزمات صحية

وعلى مدار الفترة الماضية، عانى الفنان الراحل محمد قشطة من عدة أزمات الصحية متتالية، بدأت قبل شهرين مع سقوطه في حمام منزله وإصابته بجلطة في المخ وكسر في الفخذ ما تطلب خضوعه لعملية جراحية.