دخل بسببه الفنان محمد قشطة العناية المركزة.. معلومات عن مرض الفشل الكلوي

تدهور في أداء الكلى نقل على إثره الفنان محمد قشطة، إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لحالته، إذ بدأ أزمته الصحية بالإصابة بالتهاب رئوي حاد لم تتم السيطرة عليه، قبل أن يؤكد الأطباء توقف عمل الكلى تمامًا، ليتقرر دخوله إلى دخوله للعناية المركزة، وفقًا لما أشار إليه مصدر مقرب لـ«قشطة» خلال حديثه لـ«الوطن».

يشار إلى أنه توقف الكلى عن العمل، يعني إصابة الشخص بالفشل الكلوي الحاد، الذي قد يتجاهل كثيرون أعراضه، وعلى غرار ذلك يمكن الإشارة إلى سبب إصابة الفنان محمد قشطة به، وأعراضه.

الفشل الكلوي الحاد

الفشل الكلوي الحاد يحدث عادة، عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم، إلى جانب فقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فربما تتزايد مستويات الفضلات الخطرة، ما يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم، وفقًا لموقع «مايو كلينك».

أعراض الفشل الكلوي

هناك كثير من الأعراض والعلامات يجب الانتباه إليها، إذ تشير إلى الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، أبرزها:

انخفاض إخراج البول.

احتباس السوائل

تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

ضيق النفس.

الإرهاق.

التشوُّش.

الغثيان.

الضَّعف.

ضربات قلب غير منتظمة.

ألمًا أو ضغطًا بالصدر.

نوبات وغيبوبة في الحالات الشديدة.

وبحسب وزارة الصحة، هناك مجموعة من العوامل تزيد من فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وطرق الوقاية منها.

أولا: عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى:

ارتفاع ضغط الدم.

السكري.

السمنة.

التهابات المسالك البولية المتكررة.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

الإصابة بحصوات الكلى.

الإصابة بالتهاب الكبد.

نصائح لتجنب بالإصابة بأمراض الكلى:

الإقلاع عن التدخين.

تناول الغذاء الصحي والمتوازن.

التقليل من تناول الملح إلى أقل من 6 جرامات في اليوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب تناول الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

الفحص الدوري لوظائف الكلى.

أزمة محمد قشطة الصحية

قبل شهرين سقط الفنان محمد قشطة في الحمام، وأصيب بكسر في الفخذ، علما بأنه كان يعاني من جلطة في المخ أصيب بها قبل سنوات قليلة، بالإضافة إلى معاناته من مشكلات في الضغط.

ومن أشهر أعمال محمد قشطة، مشاركته مع الفنان محمد سعد في فيلم «بوحة» الذي عرض عام 2005، بالإضافة إلى أنه شارك في فيلم «التوربيني» مع شريف منير وأحمد رزق، وتعاون مع محمد سعد للمرة الثانية في مسلسل «شمس الأنصاري»، وكانت آخر مشاركاته مع الفنانة ماجد زكي في مسلسل قوت القلوب عام 2020.