نقل الفنان محمد قشطة إلى الرعاية المركزة بعد توقف الكلى

تدهورت الحالة الصحية للفنان محمد قشطة، خلال الساعات الماضية بشكل مفاجئ، حيث تعرض لوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات.

نقل الفنان محمد قشطة إلى الرعاية المركزة بعد توقف الكلي

وقال مصدر مقرب من محمد قشطة لـ«الوطن»، إن الفنان تدهورت حالته بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وبدأ الأمر بإصابته بالتهاب رئوي حاد، ولم تتم السيطرة عليه، حتى تم نقله إلى المستشفى السبت الماضي ليؤكد الأطباء توقف عمل الكلي بشكل كامل، ودخوله غرفة العناية المركزة.

أزمة صحية لـ محمد قشطة

ومنذ شهرين تعرض الفنان محمد قشطة؛ لأزمة صحية بعد سقوطه في الحمام، وإصابته بجلطة في المخ إلى جانب معاناته من مشاكل في الضغط وتعرضه مؤخرًا لكسر في الفخذ، بعد سقوطه في حمام منزله وخضوعه لعملية جراحية.

أخر أعمال الفنان محمد قشطة

يذكر أن آخر أعمال محمد قشطة مسلسل قوت القلوب، الذي عُرض عام 2020، والعمل بطولة ماجدة زكي، سهر الصياغ، والعمل من إخراج مجدي أبو عميرة.