ميناء الإسكندرية يطرح مزايدات لحق استغلال مكاتب وورش لمدة 3 سنوات

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أنَّها بصدد طرح المزايدات العلنية العامة لمدة 3 سنوات لحق استغلال 4 مكاتب نقل و2 أوفيسات مُلحق بهما دورتي مياه بساحة دخول وخروج اللواري بميناء الدخيلة، و11 وحدة بالمبنى الاستثماري جهة باب 14 جمارك بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومبنى ورشة ومخزن الشركة المصرية سابقاً بإجمالي مساحة 2522 متر مربع بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية.

جلسة المزايدة الخاصة بطرح 4 مكاتب

وعن تفاصيل طرح المزايدات، أوضحت الهيئة في مستند لها، أنَّ جلسة المزايدة الخاصة بطرح 4 مكاتب نقل و2 أوفيسات مُلحق بهما 2 دورات مياه بساحة دخول وخروج اللواري بميناء الدخيلة وتعقد يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أبريل المقبل، ويكون تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه بالنسبة لمكاتب النقل، و30 ألف جنيه بالنسبة للأوفيسات المُلحق بها دورات المياه

أما بالنسبة لطرح 11 وحدة بالمبنى الاستثماري جهة باب 14 جمارك بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية فتُعقد جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 22 من شهر أبريل المقبل وتأمين دخول المزاد بمبلغ 20 ألف جنيه.

تأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه

وبالنسبة لطرح مبنى ورشة ومخزن الشركة المصرية سابقاً بإجمالي مساحة 2522 متر مربع بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية ومقسم إلى 3 قطاعات، تُقعد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل المقبل، وجلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو المقبل، وتأمين دخول المزاد مبلغ 100 ألف جنيه.

وأوضحت الهيئة، أن انعقاد جلسات الاستفسارات والمزاديات يكون بمركز خدمة العملاء بالدور الأرضي «المبنى اللوجستي سابقاً» بجوار باب 4 جمارك 11 سابقاً الساعة الثانية عشر ظهراً ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي بموجب طلب مرفق به البطاقة الضريبية والسجل التجاري بمبلغ 299 جنيها.

وأكّدت أنَّ نسبة التأمين النهائي بواقع 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد ويعتبر أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان وكل مستندات الطرح ببوابة التعاقدات العامة للاطلاع دون مقابل.